’Sabato dell’ambiente’. Liberata via Sezioni

La pioggia non ha fermato il ’Sabato dell’Ambiente’ organizzato dal Consorzio di Bonifica: le associazioni di volontariato, una trentina in tutto, si sono rimboccate le maniche per monitorare i corsi d’acqua e rimuovere i rifiuti abbandonati, purtroppo sempre troppi con alcuni casi anche eclatanti per quantità e oggetti ritrovati, come ingombranti, bombole del gas, testate di motorini, sedie di plastica, lavandini in ceramica oltre a tanta, tantissima plastica.

"Tutto materiale che grazie all’impegno delle associazioni e dei volontari, che ringrazio, non inquinerà più i nostri corsi d’acqua e non arriverà al mare – sottolinea il presidente del Consorzio Dino Sodini –; è una sinergia che continua a dare buoni frutti, per l’ambiente e le nostre comunità, ed è mia intenzione proseguire questo rapporto e migliorarlo ancora".

A Piano di Conca si è tenuto un ‘evento speciale’ a cui hanno preso parte il comune di Massarosa, con la sindaca Simona Barsotti e l’assessore all’ambiente Mario Navari, e Carlo Alberto Carrai, in rappresentanza dell’ufficio di presidenza del Consorzio, assieme ai volontari della Misericordia di Stiava. L’obiettivo era il canale che costeggia via delle Sezioni: l’intervento ha permesso di liberare il canale, raccogliendo oltre 30 chili di plastico e vetro in meno di 50 metri. "L’attenzione ai territori è un aspetto di primaria importanza – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –, così come la condivisione di intenti ed obiettivi con il Consorzio. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni di volontariato coinvolte in questo progetto". Soddisfatto Carrai: "Giornate come queste evidenziano l’importanza della collaborazione con le associazioni radicate sul territorio", le sue parole.