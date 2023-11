Rubava nella cassa dell’osteria. Condannato un giardiniere che aveva lavorato per il locale

Aveva lavorato come giardiniere in quel ristorante. E conosceva la localizzazione e l’utilizzo della cassa nei minimi dettagli. La polizia è riuscita ad individuare M.M. un 34enne con precedenti italiano che aveva sottratto somme all’interno del ristorante Olivia in via delle Contrade: è stato arrestato e condannato9 per direttissima a 1 anno e 8 mesi di reclusione in carcere. La vicenda ha inizio qualche tempo fa a seguito della denuncia del titolare a proposito di svariati furti subiti dall’osteria, cioè sparizioni di significative somme di denaro dalla cassa del locale, avvenute in più giorni e in orari diversi, senza alcuna effrazione di porte o finestre,

In base agli elementi acquisiti, l’interesse degli investigatori si è rivolto quindi verso qualcuno che potesse quindi conoscere i punti di accesso del locale, in particolare sul 34enne che aveva avuto pregresse esperienze di prestazioni lavorative come giardiniere. Accertato il modus operandi con cui erano stati perpetrati i furti, gli uomini del commissariato di Forte dei Marmi per giorni hanno avviato un’approfondita attività d’indagine e si sono appostati nei pressi del locale: una giusta intuizione che ha permesso di cogliere sul fatto il responsabile, già noto alle forze dell’ordine. All’alba, non appena l’uomo è tornato in azione per impossessarsi dei 450 euro contenuti all’interno della cassa, lo hanno bloccato. Quest’ultimo, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti di rito in commissariato, è stato arrestato e poi condannato per direttissima e tradotto in carcere.

Francesca Navari