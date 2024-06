Rubano uno zaino a bordo di un furgone: "Dentro c’era la cartella clinica di mia figlia"

Ormai è diventata il tormento dei corrieri. Una banda che prende di mira chi, ogni giorno, attraversa la Versilia in lungo e in largo per fare le consegne. Di ogni tipo. Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi aspettano che il conducente si fermi, e, mentre questo lascia il mezzo posteggiato, s’intrufolano a bordo portando via tutto ciò che di prezioso trovano. Ne è rimasto vittima anche un ristoratore locale, che la scorsa mattina si è fermato sul viale Pistelli, a Lido di Camaiore, proprio di fronte al bagno Franca. "Ho fatto la mia consegna e – racconta – quando sono risalito a bordo il mio zaino era sparito". Uno zaino nero con tre tasche, che custodiva "il portafoglio con dei soldi, delle chiavi, alcuni documenti privati ma soprattutto una cartella clinica di mia figlia". Per questo, proprio per ritrovare il documento medico della bimba, l’uomo ha lanciato un appello, di cui La Nazione si fa megafono. "Se qualcuno dovesse trovare uno zaino nero, con tre tasche è pregato di consegnarlo ai carabinieri della stazione di Lido di Camaiore"