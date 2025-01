Ruba energia elettrica, condannato a cinque anni

Viareggio, 20 gennaio 2025 - Ha rubato per anni energia elettrica sperando di farla franca. Ma così non è stato. Negli scorsi giorni i carabinieri della stazione dei carabinieri di Massarosa hanno arrestato infatti un 48enne viareggino un per reati contro il patrimonio commessi negli anni 2019, 2020 e 2021 e per le quali l'arrestato dovrà espiare una pena complessiva di quasi 5 anni.

In particolare, l'uomo è stato riconosciuto colpevole del furto di energia elettrica commesso con la tecnica di manomissione del contatore tramite una calamita con la quale, "frenando" la normale corsa del contatore, ne rallentava il conteggio dei consumi. Il condannato, così come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato arrestato.