Rossana Casale celebra Giorgio Gaber

Inizia con un doppio sold out la rassegna “La voce d’altro canto“ curata da Rossana Casale a La Fioreria delle storie di Querceta con il doppio concerto “Il Signor G e l’amore” tributo a Giorgio Gaber di Rossana Casale accompagnata al pianoforte da Emiliano Begni che andrà in scena a Capodanno alle 19 e alle 21. La serata è il primo dei tanti eventi animeranno questo luogo curato dall’associazione Favolanti APS. Il prossimo appuntamento è per il 26 gennaio, sempre alle 19, con “Abbracciato col silenzio”: Michela Lombardi canterà Piero Ciampi (Mattia Donati voce e chitarre; Andrea Garibaldi voce e pianoforte). La Casale apre la rassegna da lei creata per la Fioreria di Elisabetta Salvatori nell’anniversario della scomparsa di Gaber. info a 347 573 9523.