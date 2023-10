Rombano i motori in Darsena. Tutti a bordo dei Fuoristrada: "Una vetrina per il territorio"

VIAREGGIO

Motori (quasi) accesi per la terza edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada che da venerdi 13 a domenica 15 radunerà in Versilia migliaia di appassionati in visita agli stand sul viale Europa alla Marina di Levante, dove arriveranno decine di auto e veicoli dedicati all’off road. Sulla scia dei successi delle precedenti edizioni, la Federazione Italiana Fuoristrada ha predisposto vari itinerari per i numerosi partecipanti, come quello del monte Serra con partenza venerdì, sabato e domenica dal Parco Regionale di San Rossore. Altro impegnativo tour è quello alle cave del monte Corchia, previsto per sabato e domenica, in collaborazione e con il supporto dell’Off-Road Versilia (che mette a disposizione l’area Gulfa di Massarosa). Tra le novità, un presidio dei volontari della Croce Rossa Italiana del comitato regionale Toscana con alcuni mezzi fuoristrada, protagonisti dell’attività di rescue sul territorio, per raccontare al pubblico la propria esperienza e impegno. "La Fiera è stata concepita anche per promuovere le tante e varie attività che solo con un veicolo appositamente preparato e tecnicamente ben condotto, possono essere effettuate", commenta Marco Pacini, presidente della Federazione. E nello stesso tempo è "una vetrina importante - sottolinea l’assessore al turismo Alessandro Meciani – per far conoscere agli appassionati dei fuoristrada il nostro territorio che si presta anche per una vita off-road".

Tra le varie marche, Jeep sarà presente con il Truck e con la gamma di Suv dotata di tecnologia 4xe plug in hybrid. Tornerà anche il Ford Bronco che l’anno scorso è stato tra i più fotografati, così come il Ford Ranger Raptors 2023, il pick up attualmente più avanzato sul mercato. Curiosità e novità esposte saranno il Dr ICKX sinonimo di off-road puro e il Cross 4Il Pick-up, la Subaru Solterra elettrica e il Suzuki Across Suv plug in. Per le persone diversamente abili ecco una Dr K2 modificata da Guidosimplex. Esposte anche serie complete di vetture di altre case, che hanno nei 4x4 e nei Suv una serie infinita di scelta. Molti e interessanti gli stand e gli allestimenti per gli accessori. "Viareggio con la sua area espositiva sul viale Europa – conclude l’assessore Meciani – si presta come poche altre in Italia per mostrare al meglio autovetture, motoveicoli, camion, mezzi speciali e stand di ogni tipo, dove è possibile apprezzare pienamente il mondo l’off road nel suo complesso. E nello stesso tempo scoprire un territorio straordinario non solo per il fuoristrada".

Walter Strata