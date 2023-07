Rivoluzione al “Lucchesi“ La nuova viabilità divide

PIETRASANTA

di Daniele Masseglia

Prima i diversi parcheggi sottratti ai cittadini per riservarli a scopi istituzionali. Poco dopo lo “stop“ istituito – per la prima volta nella storia della città – tra via Capriglia e via Martiri di Sant’Anna al fine di evitare pericoli visto l’aumento del traffico da quando gli uffici comunali sono stati quasi tutti trasferiti nella sede distaccata all’ex ospedale “Lucchesi“. E, tra non molto, l’entrata in funzione delle sbarre che impediranno ai non addetti ai lavori di sostare sul retro dell’immobile. Una rivoluzione vera e propria quella attuata dall’amministrazione comunale dalle parti dello storico “Spedale“ cittadino, chiuso oltre 20 anni fa quando nacque il nosocomio unico della Versilia a Lido di Camaiore e successivamente spartito tra Comune e Asl, con apposita convenzione. Gli ultimi provvedimenti in tema di viabilità e parcheggi sono figli della necessità di dare la precedenza alle decine di dipendenti pubblici – sia dell’azienda sanitaria che del Comune – che ogni mattina si recano al lavoro.

Gli effetti, però, sono quelli lamentati da molti cittadini, specie in tema di parcheggi gratuiti. Che vengono a mancare per quattro motivi. Primo, quelli riservati ai residenti sono stati drasticamente ridotti in quanto il ripristino, dopo 20 anni, dell’ingresso da via Capriglia e il rifacimento della zona esterna ha costretto il Comune a sopprimerli. Non solo: la giunta, con una recente delibera, ha deciso di riservare ad uso esclusivo dei mezzi comunali 6 posti auto anche in caso di visite istituzionali. Secondo, il parcheggio di piazza De Ferrari è a pagamento. Terzo, quello gratuito all’area Botti (da poco acquistato dal Comune) è già usato da tempo e non rappresenta una novità aggiuntiva. Quarto, i posti sul retro del “Lucchesi“ presto saranno appannaggio dei dipendenti Asl e del Comune, con le due sbarre che si alzeranno solo al loro passaggio.

Non da meno la viabilità. Lo “stop“ all’incrocio tra via Capriglia e via Martiri di Sant’Anna, con tanto di strisce pedonali lato mare, fa storcere il naso a chi scende da via Capriglia in quanto il tratto è in discesa e costringe a una vigorosa frenata. Ma l’obiettivo, in realtà, è proprio quello: considerate le auto che provengono da via San Francesco e i pedoni diretti alla farmacia e al distretto Asl, lo “stop“ è stato deciso proprio per scongiurare ulteriori rischi e pericoli.