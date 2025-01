Ristrutturazione ferma. Dilaga la protesta

"Dov’è la riapertura della piscina?". Se lo sono chiesti alcuni cittadini, vergando l’interrogativo con la vernice su un lenzuolo bianco appeso nei giorni scorsi nel capoluogo (e condito da un attacco all’amministrazione). Il messaggio è corredato da altri due, più o meno dello stesso tono ("Piscina sommersa tra bugie e menzogne" e "Al Comune e addetti al progetto: incompetenti").

Si parla, nello specifico, del progetto di riqualificazione della piscina comunale Frati da oltre tre milioni e mezzo di euro, finanziato con risorse Pnrr e che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe rendere l’impianto del capoluogo un polo d’eccellenza non solo per il nuoto, ma anche sotto il profilo dell’inclusione. Il progetto di rigenerazione è stato approvato in giunta alla fine di aprile del 2022 e, come denunciato dai cittadini, i lavori procedono a rilento.

"I lavori del piano vasca sono fermi da diverso tempo e le operazioni per il rifacimento del tetto non sono mai iniziate – sottolinea il capogruppo della Lega in consiglio comunale Nicola Morelli –; risulta ormai evidente a tutti che ci sia stata una sottovalutazione delle problematiche sia nel progetto di fattibilità economica che sul progetto esecutivo. Questi ritardi di apertura, oltre a determinare un notevole disagio agli utenti, causano anche un notevole danno economico alle attività commerciali del nostro territorio. L’amministrazione comunale, con questi continui rinvii sull’apertura, suo malgrado – conclude Morelli – non dà certo una buona immagine di se stessa, perdendo di credibilità, palesando tutta la propria inefficienza e inefficacia nel guidare il nostro territorio".