Risse e schiamazzi notturni, chiuso un locale per trenta giorni

Risse continue, schiamazzi fino alle ore piccole della notte, continue aggressioni ai danni dei passanti. In via della Gronda in tanti, negli ultimi tempi, si sono lamentati di quanto avveniva nelle pertinenze di un locale e più volte hanno chiamato le forze dell’ordine. Per questo motivo il Questore di Lucca ha chiuso 30 giorni un negozio a Viareggio, situato proprio in via della Gronda, a seguito di controlli e interventi di carabinieri e polizia per fatti che turbavano l’ordine pubblico, creando disagi ai residenti, anche di notte. Il comando della Compagnia Carabinieri di Viareggio ha notificato al titolare dell’attività commerciale Argana il decreto di chiusura temporanea emesso dal questore della provincia di Lucca. Gli ultimi controlli di polizia sono stati compiuti dal personale del Nas e dal nucleo presso l’ispettorato del Lavoro.

Verifiche specifiche che sono state promosse dopo le numerose segnalazioni di schiamazzi, risse e degrado da parte dei cittadini. Ne sono scaturite sanzioni per motivi di igiene, da parte del Nas, e per lavoratori in ‘nerò, da parte dei carabinieri del Lavoro. Da qui la sospensione immediata dell’attività commerciale. Già dai primi momenti in cui è stato notificato il provvedimento di chiusura, i residenti hanno espresso una serie di ringraziamenti "per aver ridato dignità e tranquillità al quartiere, permettendo di transitare anche a piedi e in bicicletta per via della Gronda, senza rischiare di essere coinvolti in risse o aggressioni".

Carabinieri e polizia proseguiranno naturalmente i servizi di prevenzione in tutti i quartieri della città, intensificando controlli in attività commerciali, stabilimenti balneari e nella circolazione stradale per tutta l’estate con l’obiettivo di dare ai residenti e ai turisti in villeggiatura maggiore sicurezza.

red.viar.