Riserva di pesca. Riapre l’attività col fishing show

Ha riaperto ieri la Riserva di pesca medicea, una realtà istituita l’anno scorso e che, in pochi mesi, è riuscita ad attrarre centinaia di appassionati. Un’apertura ritardata a causa del livello d’acqua ancora troppo elevato. La formula è la stessa: apertura dall’alba al tramonto sino al 2 giugno, accesso esclusivamente con prenotazione attraverso l’app Hooking, possibilità di pesca a spinning nel tratto fluviale dal Puntone, alla confluenza del Serra e del Vezza, sino alla località bagno Mimì a monte di Palazzo Mediceo e pesca a mosca da qui sino all’Argentiera. Questa riserva di pesca è interamente No kill, cioè dal Puntone sino alla località Argentiera, non sarà possibile trattenere i pesci che dovranno essere immediatamente liberati. "I controlli verranno ulteriormente incrementati - spiega Gionata Paolicchi, responsabile della Riserva - oltre ad avvalersi delle telecamere posizionate sul territorio, vedranno la presenza diretta, giorno e notte, di volontari delle associazioni Fly Club 90 Versilia e Mosca Club Apuano che terranno d’occhio il fiume per garantire il pieno rispetto delle regole". "La nascita di questa riserva di pesca ha riscosso un immediato successo - commenta Michele Silicani, assessore all’ambiente - richiamando dai ragazzini agli adulti che hanno potuto acquisire informazioni sulla pesca come attività improntata alla responsabilità, al rispetto delle regole e alla tutela dell’ambiente". In programma, domenica 28 aprile dalle 10 alle 18 il primo Fishing show che proporrà nel cortile di Palazzo Mediceo la presenza di costruttori di mosche artificiali provenienti da tutta Italia. Dalle 16 nel giardino e nel tratto di fiume sottostante corsi gratuiti ed esibizioni di lancio per bambini e adulti. Attesi all’evento nomi di spicco della pesca come Fosco Torrini e Roberto Ripamonti.