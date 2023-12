Risate e brindisi con Matteo Cesca

Tante risate con Matteo Cesca (foto), ma anche panettone e spumante per brindare al Natale e ai 30 anni di vita. La pasticceria Rossano di Camaiore ha regalato ai clienti un aperitivo di festa con un evento voluto dai titolari della attività gestita da Debora Cerri, Simone del Chiaro e Katia Cerri, per celebrare la storia del locale. Al centro dell’evento Matteo Cesca, comico e volto di trasmissioni come Zelig e Colorado che ha intrattenuto con un spettacolo improvvisato gli ospiti coinvolgendoli in giochi e sketch tra le risate dei presenti. Accanto a lui, Andrea Montaresi. Serata impreziosita dalla presenza di due modelle dell’agenzia Al.So Eventi di Sonia Paoli che ha organizzato l’evento, che hanno regalato palline natalizie griffate Yamamay, con la collaborazione di Moriconi parrucchiere.