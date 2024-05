Riparte il Cro Valdicastello. Domani l’inaugurazione

L’impegno e la passione possono far compiere miracoli. Come la riapertura del Cro di Valdicastello, un secolo di storia ultimamente travagliato. A scommettere sul rilancio del principale punto d’aggregazione della frazione carducciana è il gestore Enea, versiliese con esperienza in sala all’interno di bar, ristoranti e alberghi. Potrà contare sulla compagna Eleonora, di origini piemontesi e titolare da 5 anni di una pasticceria propria a Valdicastello, dove abita la coppia. Il brindisi inaugurale è in agenda domani dalle 18 alle 20, a cui seguirà alle 21,30 il concerto della band country Hector Garras Rupert trio. "A Valdicastello ci siamo sentiti a casa fin da subito – racconta Enea – con la comunità che ci ha letteralmente abbracciato. L’idea è nata quando ho partecipato all’inaugurazione del circolo di Azzano: lì ho capito di voler far qualcosa di analogo anche a Valdicastello. Per ora partiamo con colazione e aperitivi, e senza assumere personale, al limite ci faremo aiutare dai nostri familiari".

d.m.