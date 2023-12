Riparte domani la Bottega della salute

Il Comune ripropone lo sportello Bottega della salute, un servizio prezioso di ausilio ai cittadini per il disbrigo di numerose pratiche, in particolare per quanti non hanno familiarità con la tecnologia. Un’opportunità che il Comune ha colto partecipando a un bando di Anci Toscana e che ha permesso di avere a disposizione, ancora una volta, due operatori da impegnare allo sportello per il pubblico.

I cittadini che si rivolgono alla Bottega della salute, al primo piano del municipio a Seravezza, trovano la competenza di Noemi Zullian e di Simone Guadagnucci, due giovani residenti in Versilia. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, offrendo sostegno e orientamento in particolar modo in quelle operazioni che mettono in difficoltà gli anziani o quanti non avvezzi a utilizzare le nuove tecnologie. Rivolgendosi alla Bottega della salute è infatti possibile prenotare esami medici, vaccini, consultare il proprio fascicolo sanitario, far stampare referti medici, pagare il ticket, attivare lo Spid e la tessera sanitaria, scegliere il proprio medico e via dicendo. Nel dicembre del 2022 sono stati 459 gli accessi e 280 nelle prime due settimane di gennaio. Numeri elevati anche in considerazione che molte domande erano relative al Covid, con le richieste di tamponi e la prenotazione di vaccini. "In quel periodo i principali accessi erano riconducibili proprio a questa emergenza - commenta Stefano Pellegrini, assessore alla salute - ma lo sportello rappresenta un valido ausilio per tante altre necessità e, in particolare, per quei cittadini che hanno maggiori difficoltà a gestire autonomamente certi servizi". I servizi erogati dalla Bottega della salute sono tutti gratuiti. Per info 0584 757706 o mail a [email protected].