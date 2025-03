Riparte "Bike to work" . Incentivi per chi va in bici

Torna il progetto “Forte dei Marmi – BtoW” (Bike to Work) che sostiene l’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Il programma prevede un incentivo economico destinato a 50 cittadini tra lavoratori e studenti, residenti o domiciliati a Forte dei Marmi e nei Comuni limitrofi (Seravezza, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Montignoso e Massa), a condizione che il luogo di lavoro o la sede scolastica si trovi comunque a Forte. Possono partecipare lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti, titolari di attività economiche e studenti maggiorenni, purché il tragitto venga effettuato interamente in bicicletta o in combinazione col treno dalla stazione di Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta. "Diamo continuità a un progetto che ha già dimostrato la sua efficacia, promuovendo uno stile di vita sano e una mobilità più sostenibile" dichiara Alberto Mattugini, consigliere allo sport (nella foto). L’incentivo è di 0,25 euro per chilometro percorso, fino a un massimo di 6 euro al giorno e 50 al mese. I partecipanti dovranno rendicontare i tragitti effettuati su base mensile. Le candidature saranno accolte fino a esaurimento posti, in base all’ordine di arrivo e alla conformità ai requisiti richiesti. Moduli su www.comune.fortedeimarmi.lu.it. Info: 0584 280244/280264 - [email protected]