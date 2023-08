Rinviato lo spettacolo dei Kinnara Problemi causati dal maltempo

L’ondata di maltempo ha costretto gli organizzatori di vialla Bertelli a rivedere i propri piani. Il Giardino d’inverno, infatti, è impraticabile a causa della pioggia e questo ha costreto a rinviare a settembre il gradito ritorno della Kinnara Band che era in programma per l’appunto questa sera nel Giardino di Inverno di Villa Bertelli. La band presenterà nella prima data utile di settembre “E si sono presi i nostri cuori“ concerto benefico dedicato all’associazione italiana sclerosi multipla (AISM). Il gruppo proporrà un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè un programma intenso come la passione verso il grande cantautore genovese.

Stasera invece alle 21 il Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta ospita “L’Opera al Chiostro“. La serata è un omaggio ai Tre Tenori con Mauro De Santis, Delfo Paone, Luca Vissani al pianoforte Davide Dellisanti che ha anche la direzione artistica. Partecipa il soprano Silvia Pacini.