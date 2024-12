Rilancio del Piazzone: nasce il Centro Commerciale Naturale a Viareggio

Le associazioni di categoria uniscono le forze per rilanciare il Piazzone depresso da anni di stenti. "Riteniamo che per contribuire fattivamente a rianimare il centro città e accelerare il rilancio – la posizione congiunta di Cna, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato – sia necessario lavorare tutti insieme con una visione comune orientata allo sviluppo e alla aggregazione".

"Dall’esperienza di questi mesi e dalla positiva collaborazione tra associazioni e imprese è nata l’idea di costituire nell’area di Piazza Cavour un Centro Commerciale Naturale – spiegano le associazioni – come luogo condiviso di confronto tra gli operatori e sede di elaborazione di strategie. L’area del Piazzone, dopo i fasti del passato, ha purtroppo vissuto anni di progressivo degrado e abbandono che hanno condizionato negativamente l’andamento delle attività presenti. Inoltre la situazione è divenuta progressivamente intollerabile sia sul piano della sicurezza che dal punto di vista del decoro urbano e purtroppo si sono aggiunti episodi frequenti di microcriminalità, che hanno creato un clima di inquietudine tra i cittadini e le imprese commerciali ed artigiane di tutta l’area".

Sull’onda di questa preoccupazione le attività economiche e le organizzazioni di categoria hanno segnalato a più riprese la necessità di interventi incisivi per far fronte a questa situazione, monitorando con attenzione l’evoluzione del percorso di assegnazione in concessione dell’area consapevoli che dall’esito di quella procedura e dal progetto di riqualificazione dipenda il rilancio dell’intero tessuto economico del centro città.

"Adesso che la fase autorizzativa si è conclusa e siamo in procinto dell’inizio dei lavori sugli immobili da parte del soggetto privato – spiegano ancora le associazioni – nasce l’esigenza di programmare un futuro che veda come protagonisti sia la Mercato di Viareggio srl che le imprese attive all’interno di un perimetro più ampio, per creare sinergie positive, collaborazioni e per condividere azioni comuni. Riteniamo che per contribuire fattivamente a rianimare il centro città e accelerare il rilancio sia necessario lavorare tutti insieme con una visione comune orientata allo sviluppo e alla aggregazione. Dall’esperienza di questi mesi e dalla positiva collaborazione tra associazioni e imprese è nata l’idea di costituire un Centro Commerciale Naturale, come luogo condiviso di confronto tra gli operatori e sede di elaborazione di strategie. Il concessionario si trova di fronte a una responsabilità importante e la non semplice impresa di gestire e riqualificare l’area e la nostra proposta è creare le condizioni per una proficua collaborazione nell’interesse di tutti e lasciando da parte i pregiudizi. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere la Mercato di Viareggio srl nel progetto del Centro Commerciale Naturale, la quale ha dato immediatamente piena disponibilità. Adesso avvieremo insieme questo percorso per il bene primario del centro città e del suo tessuto economico. Lavoreremo da subito in questa direzione coinvolgendo anche l’amministrazione comunale, fiduciosi che le attività che seguiranno saranno d’aiuto verso questo importante obiettivo. Dopo un periodo di difficoltà vogliamo iniziare nuovamente a guardare avanti con maggiore serenità e ottimismo".

Dal canto suo, la Mercato di Viareggio srl afferma che "dopo il lungo iter autorizzativo sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione che, si spera procedano come da programmi e senza intoppi e sarà ben felice che il Piazzone ma, meglio, il tessuto commerciale economico di Viareggio veda un nuovo rinascimento".