Rifiuti, vola la differenziata Nel 2022 raggiunto l’80,6% Parte la distribuzione dei kit

di Daniele Masseglia

Più raccolta differenziata, più benefici per l’ambiente e, a lungo andare, anche per le bollette. Sono confortanti i dati forniti da Ersu a un anno dall’introduzione del kit annuale per il porta a porta visto che con questo metodo a Pietrasanta la percentuale della differenziata è salita all’80,6%. Numeri che portano il gestore dei rifiuti a procedere con un certo ottimismo alla nuova distribuzione dei kit “Un sacco bello“ in agenda dal 3 al 29 aprile negli otto infopoint disseminati sul territorio. "L’anno scorso – spiega il direttore Walter Bresciani Gatti (nella foto sotto) – abbiamo consegnato il kit a 14mila famiglie, di cui 12mila residenti e 2mila proprietarie di seconde case. Il risultato è che la media della differenziata è migliorata, attestandosi più o meno sull’80,6%. Problemi di fornitura? Pressoché irrisori: chi finisce il kit tre mesi prima della consegna finale può ritirare, sempre gratuitamente, un piccolo kit d’emergenza che consente di arrivare alla scadenza. L’anno scorso è stato richiesto solo da 150 famiglie, a dimostrazione che il servizio non lascia le persone sprovviste. Per le attività commerciali resta in vigore invece il metodo one-to-one, ossia un sacchetto ritirato per ogni sacchetto conferito".

Di concerto come sempre con il Comune, Ersu come detto da lunedì aprirà otto infopoint per consentire alle famiglie di ritirare il kit annuale dei sacchi, necessario appunto per fare la raccolta differenziata. La fornitura potrà essere ritirata direttamente dall’intestatario della Tari, (presentando tessera sanitaria-codice fiscale) o da un altro componente del nucleo (munito di tessera sanitaria-codice fiscale dell’intestatario Tari o in alternativa presentando la lettera Tari inviata dal Comune nel 2022). La stessa procedura vale anche per i proprietari di seconde case, i quali dovranno quindi presentarsi muniti dei documenti richiesti. Ecco allora la mappa completa degli infopoint allestiti da Ersu con gli orari validi dal 3 al 29 aprile. A Fiumetto, tra il viale Roma e piazza D’Annunzio, lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e sabato dalle 14 alle 19. A Pietrasanta, all’ingresso dell’ex ospedale “Lucchesi“ in via Martiti di Sant’Anna, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13. Al quartiere Africa, all’ex gelateria “Orso bianco“, lunedì e martedì dalle 14 alle 19 e giovedì e sabato dalle 8 alle 13. A Strettoia, in piazza Perich alla sede della Pro Strettoia, martedì dalle 14 alle 19 e venerdì dalle 8 alle 13. A Valdicastello, all’asilo “Peter Pan“, il 6 aprile dalle 14 alle 19, a Capezzano Monte, alla Misericordia, il 13 aprile dalle 14 alle 19, a Capriglia, nei locali accanto alla chiesa, il 20 aprile dalle 14 alle 19. Infine a Vallecchia, alla pieve, il 27 aprile dalle 14 alle 19.