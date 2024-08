"Rifiuti, perché non fare un centro raccolta nell’area in via Vico?"

"Il centro di raccolta rifiuti di via delle Ciocche è sovraccarico di utenti". La segnalazione arriva dal consigliere comunale Emanuele Tommasi. "Solo quelli di Forte dei Marmi negli ultimi 15 giorni di luglio – spiega – sono stati 747, una vera e propria processione. Detto questo se mettiamo in conto anche gli utenti di Seravezza e Pietrasanta l’intasamento e’ ovvio. Sappiamo da informazioni prese che il comune di Seravezza sta organizzando un centro raccolta sulla collina o zone limitrofe anche per poter limitare le discariche anche sui sentieri di montagna ma ovviamente i cittadini della piana continueranno a conferire in via delle Ciocche. A questo punto sarebbe meglio rinforzare il centro di raccolta o addirittura che il comune di Forte dei Marmi ne faccia uno a se stante in via Vico accanto al parcheggio scambiatore dove c’è già l’isola ecologica. Quindi proprio per agevolare il lavoro dei valenti operatori, limitare anche le discariche abusive del fine settimana sul territorio e e soprattutto non creare disagio ai cittadini, auspichiamo un interessamento".