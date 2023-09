Rifiuti gettati in strada "Dov’è la telecamera?"

Abitanti di Valdicastello di nuovo sul piede di guerra nei confronti degli incivili che usano lo spiazzo nella parte alta della frazione come una discarica a cielo aperto. Rispetto all’ultimo episodio la novità è l’aggiunta di pane secco e ammuffito gettato in terra in copiose quantità, in aggiunta ad altri tipi di rifiuti abbandonati come nulla fosse.

"Il pane – racconta un gruppo di residenti – ha attirato i topi, risaliti dal torrente Baccatoio per andare al banchetto, senza contare i cani, che devono aver aperto i sacchetti, e addirittura le volpi. Uno di noi ne ha trovata una anche nel terrazzo di casa e ha dovuto mandarla via. Al di là della bruttura e del mancato rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti, si tratta anche di un problema igienico che vorremmo fosse risolto una volta per tutte. Che fine ha fatto il progetto della telecamera annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale?". L’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci, in proposito, ribadisce l’intenzione di seguire quella strada e che verrà sentito anche il gestore dei rifiuti Ersu per concordare l’utilizzo della telecamera.

d.m.