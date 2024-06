Rifiuti, arriva l’ecomobile di Ersu

Per tutto il mese di giugno, Lido di Camaiore torna a ospitare l’eco-mobile Ersu, un ’centro di raccolta mobile’ che stazionerà tutte le settimane sul territorio, permettendo sia ai residenti che ai turisti proprietari di seconde case di conferire i rifiuti in tre zone strategiche del litorale lidese. Sarà possibile conferirvi piccoli Raee, olio esausto, lampadine e neon, pile e abiti usati. Per i proprietari di seconde case, che si fermeranno solo per il week end, sarà possibile conferirvi anche le frazioni differenziate del porta-a-porta, preventivamente differenziati usando gli appositi sacchi (a eccezione di vetro e carta che possono essere conferiti sfusi). Queste le stazioni dell’ecomobile: il sabato sul viale Kennedy (zona Esselunga) dalle 13.30 alle 19.30; la domenica in piazza Abba dalle 7,30 alle 19,30; il lunedì in piazza Bartolini dalle 7,30 alle 19. Per accedere al servizio, basterà presentare la tessera sanitaria dell’intestatario Tari.