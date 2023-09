Rifiuti: a Mulina e Stazzema comincia il porta a porta

Da lunedì 9 ottobre la raccolta porta a porta arriva anche nella frazione di Mulina: si completa così la raccolta sul fondovalle stazzemese con questa tipologia di servizio. Dalla settimana precedente saranno disponibili i kit per i cittadini, la distribuzione sarà dall’infopoint allestito da Ersu di fronte al municipio nelle date: lunedi’ 2 ottobre dalle 8 alle 13, martedi’ 3 dalle 14 alle 19 e mercoledi’ 4 dalle 8 alle 13. L’infopoint oltre alla distribuzione dei materiali utili alla effettuazione del servizio, risponderà alle domande dei cittadini sulle modalità corrette di svolgimento dello stesso. "Con il gestore del servizio – commenta l’assessore all’ambiente Alessio Tovani – sono in corso degli incontri per rivedere e potenziare la raccolta differenziata sulle altre realtà del territorio, secondo modalità che si adattano alla morfologia dei borghi".