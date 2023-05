Nel fine settimana è stata riempita la vasca antincendio a Valpromaro: 30 metri cubi di acqua a disposizione dei mezzi aerei per coprire, in caso di necessità, le zone boscate dei comuni di Camaiore, Massorosa, Lucca e Pescaglia. L’azione di riempimento è stata effettuata dalla Protezione Civile di Camaiore e dalla locale Croce Verde.

L’approvvigionamento è stato effettuato in prevenzione dell’estate e successivamente al ripristino della vasca stessa, prima non operativa a causa di problemi tecnici. La vasca, in caso di emergenza, potrà essere riempita con una pompa direttamente dal vicino torrente Freddana. Inoltre, l’invaso potrà anche servire da rapido approvvigionamento idrico per attaccare le eventuali fiamme vicine tramite la pompa forestale (già donata dal Comune alla Croce Verde camaiorese), in grado di essere da subito operativa sul posto in caso di necessità e superare i dislivelli più ripidi.