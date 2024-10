Ricercatori a Pisa. Trainer sportivi

ESPERTO DI RICERCA CNIT PISA

Cnit Pisa. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 3 unità di personale con profilo professionale v livello collaboratore/trice di ricerca esperto/a area ricerca, a tempo determinato e mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, della durata di n. 12 mesi, al fine di svolgere l’attività di ricerca e formazione come previsto nel Progetto di ricerca PNRR e.Ins “Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia” (Ecosistemi dell’Innovazione). Scadenza 31/10/24

https://tinyurl.com/22ds83c9

IL COMUNE DI FORTE DEI MARMI CERCA TRAINER

Riparte il progetto Sport d’Inverno che si terrà da novembre a maggio secondo un calendario settimanale. E’ stato da poco pubblicato l’avviso destinato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche e Personal Trainer con partita IVA (sarà ammessa anche la prestazione occasionale secondo la normativa vigente) in possesso dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dell’attività. Per ogni ora di corso svolto il Comune riconoscerà un rimborso massimo di € 30,00 onnicomprensivo. Le attività proposte possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ginnastica muscolare e funzionale, nordic walking, fit walking, yoga. La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Forte dei

Marmi entro e non oltre le 12,30 del 24 ottobre:

a) consegna a mano nelle ore di apertura dell’ufficio (da lunedì a sabato dalle 9 alle ore 12,30)

b) raccomandata A.R. (fa fede la data di ricezione)

c) posta elettronica certificata indirizzata a [email protected]

Per informazioni: [email protected]