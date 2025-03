Ricerca tumori. Donati 1.600 euro in nome di Licia

Seppur con il cuore ancora gonfio di dolore, i familiari di Licia Mugnai (nella foto), storica titolare degli alimentari di Strettoia stroncata a 66 anni da un brutto male, sapevano di poter contare su un’intera comunità. L’appello del marito Claudio De Carli e del figlio Roberto è andato a buon fine. Anziché portare fiori, gli amici e parenti di Licia hanno fatto offerte che hanno consentito di raccogliere oltre 1.600 euro poi devoluti alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. "Grazie a tutti – scrive Roberto – per il calore e la vicinanza che ci avete dato in questo momento difficile. La mamma era malata dal luglio 2023 e ha affrontato tutto con coraggio e dignità. La malattia ha avuto la meglio sul fisico, ma non ha intaccato il suo modo di approcciare la vita. La sua ultima richiesta di fare opere di bene ci ha uniti".

d.m.