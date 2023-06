Ricco weekend Cultura e mostre Cosa c’è da fare

Oggi in piazza D’Annunzio, a Fiumetto, stand aperti dalle 10 alle 23 per “Arti e Sapori” mostra mercato dedicata a piccoli prodotti di artigianato e opere dell’ingegno organizzata dall’associazione Country Eventi. Il mercatino si ripeterà con identica formula domani.

Dalle 15,30 a sera, l’impianto “Falcone e Borsellino” in via Pisanica ospiterà le gare della Finale “A” Bronzo dei Campionati italiani per società di atletica leggera su pista. La manifestazione proseguirà per tutta la mattina di domani. Alle 17,30, per il ciclo “Incontri con l’autore in biblioteca” Giuseppe Vezzoni (nella foto) presenterà nella sala dell’Annunziata “Il grido del falco”, romanzo che racconta le difficoltà del vivere in montagna con alcuni dialoghi in dialetto versiliese. Alle 21,15 secondo appuntamento con il Festival organistico internazionale “Città di Pietrasanta”: a esibirsi, nel Duomo di San Martino, sarà Andrea Macinanti, concertista di fama internazionale, ricercatore e curatore di varie revisioni critiche di opere e antologie.

Dalle 19,30 domenica musica dal vivo in piazza XXIV Maggio, a Tonfano, per “Aspettando l’estate”: i Vintage 80 confezionano il saluto all’estate 2023 dal cuore della Marina e per la Versilia. Ancora aperte le mostre “Oblio” di Giovanna Lysy, nella piazzetta del Campanile nel Duomo di San Martino fino a martedì; la “Retrospettiva di scultura” di Georg Viktor, in sala delle Grasce, “Exploring the Ego of Times-Il Museo Archologico incontra l’arte di Maicol Borghetti” a Palazzo Moroni e l’esposizione diffusa “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da via Versilia fino alla sommità del pontile.