Muore in Versilia mentre cena con gli amici

Riccardo Lombardi

Lido di Camaiore (Lucca), 20 marzo 2023 – Un sabato sera spensierato che si trasforma in tragedia. E un uomo nel pieno dei suoi anni, Riccardo Lombardi, che muore sotto gli occhi degli amici durante una cena in Versilia.

E’ accaduto sabato 18 marzo in un locale di Lido di Camaiore. La vittima aveva 45 anni. Stava cenando quando ha perso i sensi. Sono stati proprio gli amici e il personale del locale a dare i primissimi soccorsi e a chiamare il 118.

Il personale sanitario ha visto subito la gravità della situazione. L'uomo è stato trasportato con un'ambulanza all’ospedale di Massa. E’ morto nella notte tra sabato e domenica.

Riccardo Lombardi era di Massa Macinaia, frazione di Capannori, in provincia di Lucca. Adesso il paese è in lutto per la perdita improvvisa di un punto di riferimento dell’associazionismo e dello sport.

Lombardi, imprenditore nel ramo edilizia, supportava nelle sue iniziative la Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto. Ed era dirigente dell'Asd Massa Macinaia, squadra di calcio che milita nella prima serie dell’Aics Lucca, lega amatoriale.

"Oggi 19 marzo – scrive il team sulla sua pagina Facebook - siamo costretti a dare la più terribile delle notizie. Questa notte ci ha lasciati un nostro pilastro, riferimento, amico e modello, nonché vanto della nostra comunità, uno dei nostri”.

Una persona sempre pronta ad aiutare, che in particolare era una delle anime della sagra organizzata dalla stessa Misericordia tutti gli anni.

Imprenditore, gestiva l’azienda di famiglia che si occupa di manutenzione acquedotti, fognature e impianti termici. Un grande dolore di un’intera comunità che ora si prepara a dare l’ultimo saluto all’uomo.