Ricavi Mover 2024: Crescita grazie a stalli blu e abbonamenti non residenti

In città sono circa 9.800 gli stalli blu, d’estate estesi a circa 11.500, che nei primi nove mesi del 2024 (dal primo gennaio al 30 settembre) hanno portato nelle casse di Mover ricavi per 4.874.652 euro. In crescita rispetto agli anni precedenti (nello stesso periodo del 2023 vennero riscossi 4.294.578 euro) "Principalmente – spiega la società della sosta nel documento di programmazione – per l’aumento degli abbonamenti per non residenti in Passeggiata e nelle aree delle Marine".

Ed è la sosta veloce a garantire l’incasso maggiore: il 54,99% (vale a dire 2.680.677 euro) proviene infatti dai parcometri, (148, che diventano 176 durante la stagione balneare); dalle App invece, da gennaio a settembre, sono entrati 764.189 euro (il 15,68%) e 180.340 euro dagli alberghi (3,7%). Gli abbonamenti pesano per il 23,03% sui ricavi totali (tradotto in soldoni 1.122.560 euro) mentre il 2,58% arriva dalle autorizzazioni rilasciate ai residenti (125.946 euro). Ovviamente è tra luglio e agosto che si registra un picco di introiti. E rispetto all’analisi dei flussi, se l’offerta di sosta veicolare in città "appare abbastanza proporzionata alla domanda nel periodo invernale, con un’occupazione media degli stalli pari all’89%" spiega Mover, risulta invece satura, "con un’occupazione media degli stalli superiore al 102% nella stagione estiva, con situazioni di congestione localizzate intorno alle aree di maggior pregio ed attratività", e dunque in piazza D’Azeglio, piazza Mazzini e lungo la Passeggiata.

"È doveroso rilevare – prosegue la società – che ogni eventuale ulteriore intervento di riduzione degli spazi di sosta esistenti o di introduzione di ulteriori agevolazioni tariffarie rischierebbe di incrinare ulteriormente le prestazioni del sistema proprio nel punto dove è più rilevante la sua funzione per l’intera economia cittadina: fornire accessibilità ai visitatori esterni". In conclusione "Ogni tipo di analisi, studio, indagine, supportata dalla storico dei dati rilevati nel corso degli anni dalla società, ha evidenziato una carenza strutturale di stalli auto, nell’area della Passeggiata e in tutto il centro. Zone nelle quali – conclude Mover – i posteggi disponibili sono assolutamente insufficienti a ricevere la domanda di sosta nei week-end e durante il periodo estivo".