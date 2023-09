Ricariche elettriche E’ già guerra al Tar

Il Tar accoglie la richiesta di sospensiva dell’esito dell’avviso pubblico per l’installazione di paline di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici. A presentare ricorso contro il Comune è stata la Manfredi srl, una delle realtà che aveva partecipato alla manifestazione di interesse. A questo punto tutto è rinviato al 13 dicembre quando ci sarà la trattazione di merito del ricorso. E nel frattempo le paline...restano al palo. La questione ha inizio a novembre 2022 quando il Comune lancia l’avviso pubblico per individuare soggetti specializzati cui affidare l’installazione delle ricariche. A gennaio 2023 le proposte approdano in giunta ed è del 5 aprile 2023 la determinazione del dirigente con cui viene disposta l’aggiudicazione a una delle società che hanno partecipato. A quel punto parte il ricorso della Manfredi srl e il giudice "ritenuto che presenti profili di fondatezza, presentando la proceduraimpugnata elementi di scarsa trasparenza" accoglie la sospensiva.