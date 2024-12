Riattivata la filodiffusione. Addobbi coi colori delle contrade

La musica natalizia farà da sottofondo nel centro di Querceta, grazie alla riattivazione del sistema di filodiffusione. "Ringrazio il nuovo consiglio della Pro Loco col presidente Antonio Giorgi – commenta l’assessore al commercio Adamo Bernardi – che ha permesso il ripristino del preesistente impianto attraverso il quale sarà diffusa musica tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 19.30. Una iniziativa che andrà a integrare il clima natalizio con i suoi addobbi così da rendere ancor più accogliente Querceta". La Pro Loco si farà così carico di garantire ogni giorno l’apporto musicale e, al contempo, di addobbare l’abete naturale piantato l’anno scorso dal Comune nell’aiuola di piazza Matteotti, sul quale non mancheranno i tradizionali stemmi delle otto contrade del Palio dei Micci. La stessa Pro Loco installerà degli alberelli alla sede di via don Minzoni, addobbandoli proprio con i colori delle contrade. "Ringrazio i commercianti – conclude l’assessore Bernardi – perché la loro collaborazione ha permesso quest’anno di creare un’immagine bella e coordinata in tutti i centri commerciali del comune"