Riappaiono gli scuolabus. È il "giallo" dei pulmini

Il “giallo“ dei pulmini. Non è soltanto un colore, ma il mistero degli scuolabus che da settimane, ormai, appaiono e scompaiono nel parcheggio di fronte al Municipio. Dove, di tanto in tanto, sostano per ricaricarsi dell’energia elettrica. Ma per andare dove?

Nel novembre 2021, dagli uffici di piazza Nieri e Paolini, arrivò la notizia dell’acquisto di tre mezzi elettrici grazie ad un bando del ministero della transizione ecologica che il comune di Viareggio si era aggiudicato nell’ambito del programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. E in quell’occasione – in base ad un’analisi sui flussi e sulle necessità delle famiglie – il servizio pareva destinato a ripartire, a stretto giro, almeno per tre scuole del territorio: la primaria Puccini di Torre del Lago, la Don Beppe Socci del Varignano e la La Tenuta all’ex Campo d’Aviazione.

Tra l’ordine dei mezzi, i tempi di consegna e chissà quale altro passaggio burocratico, nel frattempo sono trascorsi tre anni, dieci da quando i vecchi scuolabus furono inghiottiti dal vortice del dissesto, e di quell’intenzione non si è saputo più nulla. Di tanto in tanto la questione, con interrogazioni dell’opposizione dirette all’assessora alla pubblica istruzione Sandra Mei, è riemersa timidamente nel dibattito pubblico. Intervallata da lunghi silenzi.

Nelle ultime settimane però almeno due volte abbiamo assistito all’apparizione dello scuolabus nel parcheggio del Comune, e la prova che non fosse un’allucinazione è arrivata dalle storie pubblicate proprio dall’assessora Mei. Anche lei ha condiviso sui social l’immagine del pulmino sotto carica. E allora torniamo alla domanda di partenza: per andare dove?

mdc