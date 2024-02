Restituisce il portafoglio dimenticato al distributore: "Voglio ringraziarlo"

Ha visto quel portafoglio dimenticato sulla pompa di benzina e si è subito attivato per cercare il proprietario. Fino a portarglielo, di sera, a casa. E’ il gesto di altissima onestà e civiltà messo in atto da un giovane sconosciuto che Gian Maurizio Coluccini (nella foto), dipendente Gaia, vuole ringraziare. Perchè soldi (circa 50 euro) e documenti erano stati dimenticati proprio da suo figlio Tao dopo aver fatto il pieno allo scooter. "Erano le 23 ed ero a casa già in pigiama – racconta Coluccini – quando ho sentito suonare al campanello e ho aperto il cancello automatico pensando fosse mio figlio quindicenne che rientrava. Invece in giardino si è presentato un ragazzo di una ventina di anni, con la barba: in mano aveva il portafoglio dimenticato da Tao al distributore alla Pesa sul viale Marconi. Mi ha spiegato di essere riuscito a risalire a me dal libretto di circolazione a mio nome; mi ha cercato su instagram e poi ha trovato casa mia che non è una zona semplice da raggiungere. Ero così sorpreso e imbarazzato – prosegue Gian Maurizio Coluccini – che non ho chiesto il nome a quel ragazzo così onesto. Oggi vorrei rivolgergli il mio ringraziamento per questo gesto elegante che sicuramente racconta molto della sua persona".

Francesca Navari