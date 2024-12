Restauro ex Camp. Via la voragine dal tetto

Quel gigantesco squarcio sul tetto per tanto tempo è stato un brutto biglietto da visita agli occhi di si trovava allo stadio o nel vecchio municipio di piazza Matteotti. Ma la voragine all’ex Camp di via Marconi ora non esiste più, come hanno potuto constatare di persona il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci durante un sopralluogo al fabbricato in cui è in corso, a pieno ritmo, l’intervento di rigenerazione urbana da circa 6 milioni di euro finanziato per la quasi totalità da risorse Pnrr e della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

Attualmente il cantiere è concentrato infratti sui lavori di rinforzo strutturale e di restauro degli intonaci, interni ed esterni. "Oggi parlare di rigenerazione urbana come risposta all’eccessivo consumo di suolo è diventato una moda – dicono Giovannetti e Marcucci – ma la nostra amministrazione, con lungimiranza e pconsapevolezza, aveva intrapreso questo percorso già anni fa. Ne sono testimonianza il futuro Museo Mitoraj e l’ex Camp, che trasformerà un edificio compromesso in una grande occasione di rilancio turistico e artistico per Pietrasanta e la Versilia tutta". I lavori termineranno a primavera 2026.