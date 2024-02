Resta una disponibilità limitata: il 93% delle camere già occupato

Passano le mode, ma il Carnevale resiste e attira turisti che pernottano in città. Tanti alberghi sono chiusi, ma nelle date dei corsi mascherati (il sabato, e un po’ anche giovedì e martedì grasso), le prenotazioni fioccano. Se resta il bel tempo, le richieste last minute daranno alla città il tutto esaurito. La conferma arriva dalle prenotazioni on-line. Non sono dati puntuali, perché gli hotel non danno tutte le camere ai portali, ma Booking.com dà una tendenza molto affidabile per Viareggio. Il pernottamento del 3-4 febbraio vede solo 24 hotel con camere disponibili, 93% dei posti letto non disponibili; l’8-9 febbraio, 76 hotel dispopnibili, 80% posti non disponibili; il 10-11 febbraio 26 hotel con camere libere, delle quali 93% non disponibili; il 13-14, 69 hotel con camere di cui l’82% prenotate; il 17-18 35 hoptel con camere di cui il 90% non libere; e per il finale del 24-25, più vicino alla primavera, solo 7 hotel con camere libere e il 98% dei posti letto totali già prenotati.