Relax, bicicletta e più... lingua inglese. La rivoluzione comunicativa del Forte

Il primo input è legato al rispetto per l’ambiente: ridurre al minimo l’utilizzo della carta. Il secondo è togliere la lingua russa da depliant e comunicazioni online e social, preferendo il più accessibile e universale binario italiano-inglese. Tutto il resto punta sui cosiddetti ori di famiglia, che dalle parti di Forte dei Marmi fanno rima con relax, natura, l’irrinunciabile bicicletta, gli eventi a Villa Bertelli. Portando il turista a sentirsi a casa sua e a coccolarlo affinché una volta tornato nella città d’origine diffonda urbi et orbi questa sensazione di piacere nell’aver messo piede tra il mare e le Apuane. A grandi linee sono questi i contenuti del piano di comunicazione dell’immagine turistica di Forte dei Marmi e degli eventi previsti nel 2024 che la giunta ha approvato nei giorni scorsi e che illustrerà a marzo in un incontro con le categorie economiche.

Si tratta di un pacchetto di iniziative che avrà come cardini la comunicazione e il dna di questa terra. "Nel momento in cui abbiamo assegnato gli incarichi a chi si occuperà di comunicazione – spiega l’assessore a turismo, cultura e demanio Graziella Polacci – la priorità è stata inserire alcuni valori fondamentali per l’identità di Forte dei Marmi. Dai social alle plance pubblicitarie: qualsiasi potenziale spazio di comunicazione dovrà contenere questa impostazione ben precisa. L’intero materiale, incluso il sito internet che stiamo rivisitando, verrà presentato a marzo alle categorie". Mettendosi nei panni del turista, Polacci indica quali saranno le calamite fortemarmine doc con cui attrarre gente da fuori: "Il vivere in famiglia, la tranquillià anche sotto l’ombrellone, accanto ai soliti amici. Ma anche il vicino di casa che ritorna e, perché no, il lusso di avere personaggi come Moratti in bici con gli zoccoli. I famosi punti di riferimento che portano il turista a scegliere la nostra zona. Incluse le bellezze naturali, la passeggiata in bici che fa assaporare le ville di Roma Imperiale o di pedalare per assistere agli eventi a Villa Bertelli, che ormai rappresenta l’identità culturale del Forte con i suoi incontri il pomeriggio e la sera. Declineremo questi valori – conclude – all’interno del nuovo piano di comunicazione, mettendo in risalto le caratteristiche del nostro territorio".

Tocca al sindaco Bruno Murzi indicare un altro importante obiettivo: non solo far conoscere Forte dei Marmi, ma soprattutto cosa far conoscere. "Mi riferisco alla tradizione – sottolinea – al lusso di sentirsi a casa, quindi privacy, silenzio e relax. In una parola: stimolare il ricordo delle vacanze trascorse e ritornare. Il Forte non deve essere concepito solo come un resort estivo, bensì come un paese con la sua storia e i suoi eventi. Lo faremo tramite quattro elementi: web, stampa, testate e tv". Le linee guida del piano terranno conto anche dell’utilizzo di questi canali. "Il sito – conclude – prevederà un collegamento diretto con l’Ambito turistico e Villa Bertelli, saranno revisionati gli elenchi delle strutture turistico-ricettive e sarà tradotto tutto in inglese, togliendo la parte in russo, per rendere i turisti tutti uguali e non creare diversità. Fino alla possibilità di iscriverrsi alla newsletter del servizio turistico. Sui social racconteremo il nostro brand in stile storytelling, cercando di dare emozionalità a un linguaggio pubblicitario, e epr la stampa produrremo meno materiale possibile per una questione di carattere ambientale".

Daniele Masseglia