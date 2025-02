Regolamento della tutela del verde. Obblighi anche per la parte pubblica

Al consiglio comunale di domani a Villa Bertelli sarà proposto in approvazione il Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato che vede nuove regole che dovrà osservare il Comune. "Il 7 marzo entra infatti in vigore nuovo piano operativo – premette il vice sindaco Andrea Mazzoni – e c’era da rifare il regolamento del verde per il quale abbiamo lavorato col professor Cinelli, universitario specializzato nella tutela del verde. La logica è innovativa perchè le regole non saranno solo per i privati ma anche per la parte pubblica. Sono state introdotte norme che impongono attenzione e cura nella piantumazione, sulle potature e sulla manutenzione, con forti limitazioni di abbattimento se non per motivi specifici. Il documento, già approvato dalla commissione ambiente e dalla commissione urbanistica, ha interessato anche i lavori pubblici e contempla prescrizioni riguardanti il verde anche quando si apre un cantiere in strada". Il Comune da adesso avrà in carico anche la manutenzione dell’aiuola di fronte alla Datcha sul lungomare, dal momento che è scaduta la convenzione con l’imprenditore russo Oleg Tinkov che l’aveva realizzata durante la costruzione del resort.