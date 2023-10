Rc contro Israele, Pd equidistante

Il segretario di Rifondazione Comunista Versilia chiede il boicottaggio di Israele nelle collaborazioni locali con Sea Ambiente e Risorse, e Lucca Comics: "Le immagini della Palestina sono terribili. Lo stato israeliano si sta rendendo responsabile di atti di genocidio senza precedenti. L’assedio di Gaza riporta alla mente l’assedio di Leningrado, e il bombardamento di ospedali con centinaia di bambini tra le vittime scuote le nostre coscienze". Anche nel primo attacco di Hamas ci sono stati migliaia di morti e feriti (anche bambini) senza precedenti, più gli ostaggi ebrei... Rc parteciperà alle manifestazioni per la Palestina, a partire da domani alle 16 in piazza Campioni a Viareggio. Più equidistante Riccardo Brocchini: "Il Pd Versilia ferma condanna per l’attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani e sostiene la richiesta di liberare tutti gli ostaggi. Chiediamo l’immediata cessazione dei bombardamenti del governo osraeliano: il popolo palestinese non coincide con Hamas. Il Pd Versilia aderirà a tutte le iniziative che pongano al centro il ripudio della guerra, la condanna del terrorismo, e una soluzione pacifica attraverso la formula “due popoli, due stati“.