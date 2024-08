Rapine di orologi di lusso. Murzi scrive al prefetto

FORTE DEI MARMI

L’ultimo episodio dei turisti rapinati di due Rolex sulla ciclopista della via Provinciale ha mandato su tutte le furie il sindaco Bruno Murzi. Ha infatti scritto al Prefetto e martedì alle 12 sarà convocato il Comitato Provinciale di Ordine Sicurezza Pubblica al quale parteciperanno il sindaco e il comandante della polizia municipale. Intanto ieri mattina Murzi ha incontrato la dirigente del commissariato di polizia di di Forte dei Marmi, commissario capo Roberta Frangiosa. Infatti dopo l’episodio che ha coinvolto una coppia – che si è rivolta a La Nazione – rapinata di due Rolex e soldi per un totale di 100mila euro, gli stessi turisti hanno annunciato che non torneranno più.

"Il fenomeno degli scippi di orologi – spiega Murzi – affligge non solo Forte dei Marmi ma tutta la costa apuo versiliese: in altri comuni limitrofi, i casi sono stati ancora più numerosi. E’ un fenomeno che deve essere attenzionato e che purtroppo risulta in crescita anche a causa della comparsa di nuove figure criminali, certamente non professionisti, che prendono di mira anche le imitazioni. Nel nostro comune gli scippi avvengono soprattutto in centro e nelle immediate zone limitrofe e per questo, andremo ad aumentare ulteriormente le telecamere. Siamo uno dei pochi comuni ad avere il servizio notturno della polizia municipale e, nel periodo estivo, con uno sforzo economico importante, ospitiamo 4 carabinieri per i controlli sul territorio. Forse se anche i comuni a noi vicini, che ricadono sotto il controllo del Commissariato di Forte dei Marmi, istituissero un servizio di polizia municipale almeno fino alle 2 di notte, avremmo più agenti di polizia di Stato liberi da alcune incombenze. All’incontro di martedì prossimo chiederò al Prefetto e agli organi di polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza dove è possibile, un incremento di rinforzi, così come del resto avviene nella riviera romagnola. Non è pensabile – conclude il sindaco – che un fenomeno dilagante possa essere gestito unicamente a livello comunale. Il tipo di organizzazione criminale che sta dietro scippi, furti e rapine di beni di alto valore deve essere contrastato sia da un’attività investigativa di ampio respiro ma anche da un’adeguata presenza di forze dell’ordine. Incontrerò anche le associazioni economiche del paese per condividere con loro eventuali contromisure".

Francesca Navari