Rapina in un supermercato a Viareggio, ferito il direttore

Viareggio (Lucca), 20 giugno 2024 – Hanno rubato bottiglie di alcolici nel supermercato Conad di via Paolina poi, scoperti dalle commesse, sono fuggiti scagliando pietre per guadagnare terreno. Nella rapina è stato colpito il direttore dello punto vendita che ha subito una ferita lacero-contusa e un trauma cranico. Lo hanno portato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. I tre, extraxomunitari, sono fuggiti prima dell'arrivo della polizia e sono in corso ricerche. Dalle immagini della videosorveglianza potrebbero essere tratti i frame per le foto di ricerca.