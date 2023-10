Raid vandalici a Torre del Lago. Distrutti vetri e danneggiate auto

Non si arresta la serie di spaccate, ai finestrini delle auto, lungo le vie di Torre del Lago. Anche la scorsa notte, così come era già accaduto nelle scorse settimane, diversi residenti delle vie della frazione (nello specifico tra via Giusti, via Ungaretti e via Pascoli) di prima mattina sono arrivati alle loro vetture trovando danni quantificabili in diverse centinaia di euro ciascuno. "Questi fenomeni – denuncia Massimiliano Viola – sono divenuti oramai ciclici nel nostro quartiere. Ci deve essere un individuo, o forse più d’uno, che indisturbato ed approfittando della scarsa illuminazione passa a setaccio vettura dopo vettura e non si fa scrupolo di devastare i finestrini per arraffare giusto qualche spicciolo". "Purtroppo – prosegue Viola – le denunce fatte al commissariato del paese non hanno portato, finora, ad alcunché e sopportare questa situazione di impunità non ci permette di dormire tranquilli la notte. L’unica soluzione possibile, credo, sia un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine".