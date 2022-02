Non si è fermato all'alt dei vigili: "Mi scuso. Ragazzi, non fate l’errore di emularmi"

Pietrasanta (Lucca), 22 febbraio 2022 - "Ma quali complimenti: ragazzi non fate i bischeri come me, il mio non è un gesto da emulare". Anche se lunedì mattina è giorno di chiusura, Rodney Tommasi apre le porte della pizzeria “55“ di Porta a Lucca, di cui è titolare, per sfogarsi lontano dal rumore cittadino e dalle battute sul suo conto che imperversano a giro e sui social. Il 40enne, residente nel centro storico, sa di aver commesso una sfilza di violazioni alla guida della Ford Mustang inseguita giovedì scorso dalla polizia municipale, sequestrata e confiscata dopo il primo sequestro dello scorso ottobre in quanto priva di copertura assicurativa. Tremila euro di sanzioni, soprattutto per il pericoloso sorpasso sulla destra lungo l’Aurelia finendo sulla ciclopista, la patente che verrà ritirata dalla prefettura.

Lo attenderà una lunga trafila prima di potersi rimettere alla guida di una macchina, eppure il suo cruccio è un altro. "Mi prendo la responsabilità di ciò che ho fatto e affronterò le gravi conseguenze di quel gesto – spiega – ma quello che più mi preoccupa è la reazione da parte dei più giovani. Quando mi incrociano dicono ’batti il cinque’, si complimentano, mi vedono come un ’ganzo’. Non voglio che a giro ci siano altri bischeri come me che potrebbero commettere lo stesso sbaglio. Ho fatto una grande cavolata, non fatela anche voi. Quella macchina non la vedro mai più, non c’è niente da emulare". Sui social, specie TikTok e Instagram, il filmato sul sorpasso della Mustang lungo l’Aurelia è stato condiviso da tanti profili.

E abbondano i “meme“. Quelli goliardici, con la nota canzone “Run” in sottofondo o il commento "stava correndo per acquistare l’ultimo materasso da Riccardo Corredi". Ma anche insulti alla polizia municipale ("andate a zappare"). "I vigili non meritano un trattamento del genere – conclude Tommasi – perché quella mattina sono venuti qui in pizzeria spiegandomi tranquillamente in cosa ho sbagliato. Mi sono subito scusato, avevano ragione, e mi scuso anche ora. Sto per aprire un’altra pizzeria e gravato da questo impegno mi sono scordato di pagare l’assicurazione. Quella mattina mi sono agitato e ho preferito andare a casa. Tanto sapevo che le telecamere avrebbero inquadrato la Mustang: la guidavo dal 2018 ed è bene non averla più".