Racconti di mare al Club Nautico “Rèfole“ il libro di Perrone Capano

Un racconto di mare, e di vita, quello racchiuso in “Rèfole - Racconti di Mare“, il libro di Roberto Perrone Capano, edito da Fabio Ratti, che sabato 15 febbraio sarà presentato, alle 18, al Club Nautico. "L’idea della raccolta nasce dalle mie figlie gemelle Sara e Marina che mi hanno incoraggiato a pubblicare.- ha spiegato l’autore che nell’appuntamento viareggino sarà introdotto da Gigi Rolandi,-Questa raccolta di racconti da mare ha come attori i miei compagni d’avventura e le rèfole, ovvero i soffi del vento quando spira con intensità variabile. Scrivono anch’esse, ma solo sull’acqua, lasciando un’impronta sempre diversa in base alla luce, del sole o della luna che sia, alla sua intensità, al tipo di fondale, alle nuvole, e infine alla pulizia del mare. Quand’è inquinato, infatti le rèfole si rifiutano di lasciar la loro traccia, abbandonando lo spartito in nome della sostenibilità. In gergo marinaresco si usa dire “il vento scrive”. Per anni ho chiamato a voce, da bordo, ogni rèfola in arrivo, anticipandone al timoniere direzione, intensità, e tempo d’impatto sulle nostre vele".