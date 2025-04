Raccolta alimentare record a Pietrasanta: 1.400 kg di cibo donati al Grano

Quasi una tonnellata e mezzo di generi alimentari da distribuire ai più bisognosi grazie alla copiosa raccolta alimentare effettuata al Conad sull’Aurelia. Cento bottiglie d’olio extravergine donate dall’associazione "La Rosa bianca". Più un contributo di 500 euro arrivato dalla sezione pietrasantina dei Lions e già utilizzato per acquistare nuove attrezzature. E all’orizzonte c’è la festa per i primi 20 anni di attività in programma il 24 maggio alla Croce Verde nella speranza di inaugurare, lo stesso giorno, la targa in memoria della storica e compianta presidente Elena Mancini. L’associazione "Gestione risorse alimentari non onerose" (Grano), che ha sede al piano terra dell’ex convento dei Frati, sapeva di poter contare sulla generosità e solidarietà altrui, ma non avrebbe mai immaginato uno slancio del genere.

Un’emozione doppia, in realtà, perché oltre al buon cuore dei tantissimi cittadini che hanno voluto donare qualcosa, le recenti iniziative hanno coinvolto anche decine di giovani scout (Agesci e Uoei), i quali hanno dato una mano all’associazione imparando sul campo cosa vuol dire darsi da fare per il prossimo. "Uno degli aspetti più belli e importanti – dicono infatti la presidente del ’Grano’ Simonetta Corbellini Andreotti e i volontari, circa una ventina – è aver visto, in occasione della raccolta al ’Conad’, la presenza di tanti giovani. Abbiamo sempre sostenuto che il seme della solidarietà va coltivato fin dalla tenera età: chissà che quei bambini diventino un giorno volontari. Li ringraziamo uno ad uno, sono stati meravigliosi".

Una raccolta record, dicevamo, dato che complessivamente i clienti del "Conad" hanno donato ben 1.400 chili di generi alimentari. Un toccasana per l’associazione e per le circa 100 famiglie che ogni mese si rivolgono al "Grano" per ritirare i pacchi di cibo. La cena promossa dai Lions ha consentito invece al "Grano" di raccogliere, oltre all’incasso della serata, anche 500 euro già impiegati per acquistare un carrello con ruote cingolate per trasportare i pacchi e un mobiletto con cassettiera per appoggiare e sporzionare i 30 pasti che ogni venerdì vengono donati dal Centro cottura gestito dalla Pietrasanta Sviluppo. Infine le 100 bottiglie d’olio (da 1 litro) donate da "La Rosa bianca" e la festa in agenda il 24 maggio per il ventennale. Con una corsa contro il tempo per inaugurare la targa per Elena Mancini (il "Grano" ha proposto come location il parco della Lumaca) che sarà realizzata dall’artista pietrasantino Matteo Castagnini e forgiata dalla fonderia "Mariani".