Quinterio racconta Pontormo Il cinema dell’arte a Villa Bertelli

Il grande schermo incontra il genio artistico nell’incontro “ Il cinema dell’arte“. Carlo U Quinterio racconta Pontormo stasera alle 21 nel Giardino d’Inverno. L’evento è promosso e sponsorizzato da Giulio Garsia, www.prosperitas.it . Il famoso regista e sceneggiatore riporta in Versilia il film sulla vita del Pontormo. E’una una versione ridotta preceduta da una breve introduzione della storica dell’arte, Rachel Valle apprezzata a Villa Bertelli in diverse occasioni che tratteggia la figura di Jacopo Carucci, conosciuto come Jacopo da Pontormo o Nicola Pontormo, pittore italiano di scuola fiorentina, esponente degli “eccentrici fiorentini“ pionieri del manierismo. Il regista è rientrato a Firenze, dopo esperienze da regista e sceneggiatore ad Hollywood. Venti anni fa presentò il primo film, con Joe Mantegna, protagonista, al Festival del cinema di Viareggio.