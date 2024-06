Quindici anni fa la strage. La città ancora in cammino per la sicurezza sul lavoro e la memoria delle vittime

Sono passati quindici anni e cinque sentenze, che (anche se l’iter giudiziario non è ancora concluso) hanno definitivamente accertato le cause e le responsibilità che hanno determinato la strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Non passerà mai, invece, il dolore di chi, da quella notte di fuoco e sirene, convive con l’assenza. Con il vuoto che il treno merci carico di Gpl, deragliato ed esploso alle porte della stazione, ha scavato nell’esistenza uccidendo 32 persone. E non passa nemmeno la voglia di riscatto, la pretesa di sicurezza, la lotta per la prevenzione degli incidente in ferrovia e sui luoghi di lavoro di cui l’associazione “Il Mondo che Vorrei“, che riunisce i familiari delle vittime, si è fatta interprete.

Di memoria e di impegno sono dunque densi questi giorni, che accompagnano Viareggio verso il quindicesimo anniversario del disastro ferroviario del 29 giugno. Che la città è chiamata a vivere unita, come unita è rimasta in questi anni rivendicando giustizia e verità, in cammino verso via Ponchielli.

Il programma degli eventi si apre venerdì nel “Luogo della memoria e della solidarietà“, in via Aurelia Sud al Varignano, dove sarà inaugurata la mostra fotografica “Non numeri ma persone“ (che resterà aperta fino al 28 giugno dalle 17 alle 23), dedicata alla vittime degli incidenti sul lavoro e messa a disposizione dall’associazione Ruggero Toffolutti. Al teatro Jenco, il 22, il 23 e il 25 giugno, sarà riproposto lo spettacolo evento “32, a beautiful thing“ scritto da Ilaria Lonigro e Davide Moretti. Il 23 giugno, al Club Nautico, si terrà poi la 38esima edizione della “Regatalonga“, in ricordo delle 32 vittime del 29 giugno, e lo stesso giorno, alle 9.30, da piazza D’Azeglio partirà il XV Motoraduno “Pulce e Carburato“. Sempre nel “Luogo della solidarietà e della memoria“ lunedì 24 giugno, alle 18, incontro con gli avvocati Gabriele Dalle Luche e Andrea Paolini.

Infine la giornata del 29 giugno, che si aprirà con la messa, alle 11, nel cimitero della Misericordia di Viareggio celebrata dall’arcivesco Paolo Giulietti, mentre alle 18.30 alla Chiesina dei Pescatori, sulla banchina Burlamacca in Darsena, in scena “Non c’è mai silenzio“ lettura a quattro voci con Elisabetta Salvatori, Marco Azzurrini, Luca Barsottelli e Fabrizio Brandi. Da lì, alle 21, partirà il corteo di commemorazione verso via Ponchielli dove, alle 23.48, saranno letti i nomi delle 32 vittime dell’incidente ferroviario.