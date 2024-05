Querelle commissione mense : "Galleni non l’ha fatta funzionare"

"Quanto è accaduto in commissione mensa è solo polemica politica? Assessore Galleni, rifletta: da almeno 20 anni non si sono mai viste 3 dimissioni a chiusura dell’anno scolastico". La consigliera di minoranza e componente della commissione, Rachele Nardini, torna sull’argomento dell’abbandono da parte dei rappresentanti dei genitori "che non può essere liquidato parlando di un guasto alla lavastoviglie". "Il commissario dimissionario Luca Martis – incalza Nardini – nella lettera le scrive che i commissari vengono vissuti di disturbo dalla società appaltatrice e che il Comune sostiene la società invece dei commissari, che il Comune non accoglie le problematiche sollevate ma che le reputa infondate, che ai commissari viene vietato di informare preventivamente le famiglie, che le visite devono essere comunicate all’ufficio scuola e non effettuate a sorpresa, che il regolamento non era mai stato applicato alla lettera (neppure da lei l’anno scorso o dalla sua maggioranza nei 5 anni passati). E riguardo la mancata nomina di un presidente – aggiunge – faccio presente che fino a quando non c’è l’investitura ufficiale è l’assessore Galleni che predispone l’ordine del giorno e non ha mai provveduto alla votazione del presidente così da impedire uno svolgimento indipendente della commissione ma tenendone le redini. Lo vorrebbe nominare ora a mensa in fase di chiusura? Mi fa sorridere dover parlare di una lavastoviglie, se forse ogni tanto mettesse piede nelle cucine e nei refettori avrebbe saputo lei stessa che il problema del dosaggio del sapone aveva comportato prima problemi di pulizia e poi di eccesso di sapone rilevato dai bambini. Due commissioni in un anno sono un chiaro segnale di totale disinteresse a farla funzionare"