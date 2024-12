Querceta Il Presepe meccanico. L’iniziativa festeggia i 40 anni

Personaggi che lavorano, il sole che fa spazio alla notte, i lampioni che si accendono e perfino l’arrivo della stella cometa. Festa oggi alle 15 per l’inaugurazione con brindisi aperta a tutti: fino al 6 gennaio (nei feriali dalle 15 alle 18 e nei festivi dalle 15 alle 19) sarà possibile visitare il suggestivo presepe meccanico realizzato dal Gruppo Per Servire nei locali dell’Opera Cardinale Maffi tra via Aurelia e via Galleni. Oltre 80 movimenti elettromeccanici per riprodurre la Versilia storica dei primi ’900: quest’anno l’iniziativa festeggia il 40° anniversario che avrà, come sempre, un fine solidaristico. L’ingresso è gratuito, chi vuole può lasciare un’offerta ed il ricavato andrà in beneficenza all’associazione, che ha acquistato da poco un pulmino 9 posti con pedana per carrozzine che dovrà essere saldata a gennaio. Inoltre il 6 gennaio ci sarà il consueto presepe vivente, con arti e mestieri di una volta, inizio alle 15, arrivo dei dei Re Magi a cavallo alle 16.