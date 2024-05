Quattro giovani salvati in mare a Viareggio

Viareggio, 23 maggio 2024 – Salvati in mare a Viareggio davanti alla Passeggiata quattro giovani marocchini, di cui uno minorenne, tutti residenti a Certaldo. Il minore è stato portato con un'ambulanza della Croce Verde per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I bagnanti sono finiti in una buca formata dalle correnti e si sono trovati in difficoltà coi mulinelli. In loro soccorso, a bordo dei patini, sono intervenuti i bagnini degli stabilimenti Felice e Colombo, che si trovavano per loro fortuna in spiaggia per dei lavori di completamento dell'allestimento verso la partenza della stagione estiva. Avevano anche l'attrezzatura.

Adesso la sorveglianza del mare è obbligatoria solo nei fine settimana, in quanto la stagione vacanziera non è iniziata. Tuttavia i due bagnini hanno potuto disporre dei mezzi di salvataggio e hanno tratto a riva i quattro giovani in difficoltà.