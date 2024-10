Quarto Platano. Il Museo aperto al mecenatismo

Il Museo di Arte Moderna Quarto Platano di Villa Bertelli è sul portale governativo del Ministero della Cultura Art Bonus, che favorisce il mecenatismo culturale, prevedendo disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Ossia, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. "Si tratta – spiega il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci- di un’importante opportunità che ci proietta in un circuito delle più prestigiose realtà culturali e artistiche. Inoltre, con questa iniziativa ministeriale è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus"