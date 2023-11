Quarant’anni in divisa. È andato in pensione l’appuntato Leonardi

Dopo quarant’anni di servizio con la divisa dei Carabinieri è giunto alla pensione l’appuntato scelto Arcangelo Leonardi (in foto con il comandante Colella). Ha salutato i colleghi con un rinfresco nel cortile della caserma ricordando le attività di una vita. Come quella volta che attraversò tutta la città per individuare un truffatore che, proprio con la divisa dell’Arma, si era presentato a casa di un’anziana riuscendo a portarle via 5mila euro. Per trent’anni l’appuntato Leonardi è rimasto in forza alla Compagnia di Viareggio, città dove con la moglie ha costruito una bella famiglia coronata con la nascita di due figli e della nipotina di tre mesi.