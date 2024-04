"Pulizie di primavera". L’impegno dei residenti per far fiorire la Darsena

Hanno cominciato, un anno fa, con piccoli gesti: tagliare l’erba incolta, ripulire una piazza dai rifiuti, colorare una facciata grigia e scrostata. Poi, un po’ alla volta, l’entusiasmo del comitato Darsi, in cui si sono riuniti alcuni residenti della Darsena e che adesso si è trasformato in associazione, ha cominciato a trascinare tutto il quartiere. Nell’obiettivo di prendersi cura degli spazi di tutti come del giardino di casa.

E così, per l’evento in programma domenica, c’è la ditta che ha fornito le tinte per un nuovo murales che l’artista Leonardo Nencioli donerà alla Darsena, c’è l’imprenditore che ha deciso di regalare due alberi di oleandro, quello che ha messo a disposizione delle piante di aloe per ingentilire la aiuole. Il bar che ha offerto un piccolo buffet, e tanti residenti che si rimboccheranno le maniche per le “Pulizie di primavera“ nel parcheggio Leandro Biancalana, sul finire della via Virgilio.

"Chiunque voglia partecipare – spiegano i fondatori dell’associazione “Darsi“ – è il benvenuto. Lo scopo di questa iniziativa – che abbraccerà l’intera giornata, dalle 10 alle 19 – fare gioco di squadra per rendere il nostro quartiere più accogliente". Sea ha messo a disposizione il necessario per le pulizie, "Noi – concludono dal Darsi – ci mettiamo buona volontà, un po’ di musica e la voglia di sentirci una comunità".